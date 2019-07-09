危險、老舊房屋亟待重建，全台30年以上老屋有384萬戶，有40％更急需進行耐震評估，而營建署為加速民眾重建，所祭出加碼10％額外的容積獎勵，將於明年到期。對於是否延長額外容積獎勵時間，立法院內政委員會委員呂孫綾認為，應先檢討各地執行情況，再談延長才是。

呂孫綾表示，危老條例當初的立法目的，就是考量到現在台灣都會區有許多危險及老舊的建築物，為了民眾居住的品質及安全，需要進行重建，所以制定這項法律，給予危老重建10％的容積獎勵，並限制以三年為期。

呂孫綾指出，危老條例當初制定了3年的容積獎勵時限，目的就是為了要促使居住在危老建物裡的民眾，藉由這項條例的實施，趕緊加速進行整合與申請，來重建危老建物，增進居住品質與安全。然而，也因為危老條例給予老舊建物及小基地更多的容積獎勵，其實與現行各地方的都市計畫管制規範，都是有所差異；如果沒有期限的限制，很可能會影響到現行各地方都市計畫內規劃的公共服務與生活品質。

呂孫綾說，而目前在六都中，僅剩高雄市還沒有依據危老條例制定建蔽率與建築高度放寬的相關規定，但是現在也已有15案申請，核定了11案，有一定的成果；而其他五都也都有許多案件正在辦理中。

目前雖有立委提案延長危老獎勵的期限，但呂孫綾認為，還是必須依各地方政府執行狀況，再來討論是否要予以延長。

(工商 )