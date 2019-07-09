高雄市長韓國瑜與鴻海前董事長郭台銘在7日在國民黨凱道誓師時，都說總統蔡英文與民進黨政府「最怕我出線」，朱立倫也說民進黨最怕朱，蔡英文回應稱「看起來是他們比較怕我吧！」對此，前行政院長張善政則表示，對於蔡英文，他只擔憂和害怕三件事。

張善政在臉書寫道「我們不怕蔡英文，就怕蔡英文讓國家倒退走」。他說對於蔡英文，他只擔憂和害怕三件事，但都跟選舉無關。首先，張善政說民進黨缺乏能源規劃。815的全台大停電就是政策失敗的警鐘，蔡英文一邊走上街頭反核、一邊重啟核二廠，能源政策混沌不明，過度集中火力讓人民用肺發電，同時期待風電能轉出核電基載。「現在選舉到了，一夕之間台灣就不缺電了。豈不令人擔憂？」

「酬庸遍佈、東廠林立！」張善政提及擔憂的第二件事。他說李進勇事件彰顯中選會已變成黑箱機關，越出包越升官的吳宏謀才剛開心榮任郵政董座，曾遭彈劾的前台中副市長林陵三又接任中華顧問工程董座，民進黨為了選舉不擇手段，只剩酬庸雞嗚狗盜之徒、把黑手伸進行政機關與公營事業，實在令人害怕！

第三件事則為「送終民主、鐵籠公投！」張善政說民進黨在去年公投案被通殺後，不但不知檢討，反而霸道沒收公投，包含他所提出的數位國家公投以及攸關國家能源的核四公投案，在明年通通被沒收。張直言真是令人不齒！

張善政說該害怕的並不是蔡英文，而是蔡英文正在把國家變成她家，種種政策都讓台灣倒退走，而鄰近的國家卻在快速進步，「為了下一代的未來，讓我們一起換掉倒行逆施的政府！拒絕黑箱、保衛台灣！」

(中時電子報)