曹西平曝籃球場滿是垃圾。(圖／翻攝自臉書)

7月開始放暑假，到處都是青少年活動的身影，但資深藝人曹西平卻曬出一張深夜籃球場照，已經沒有人在打球，卻留下滿地垃圾，讓他氣到大罵「以後應該取消放暑假，未來年輕人還有什麼未來嗎？」

曹西平凌晨曬出空無一人籃球場照，但地上滿是垃圾，讓他看了相當氣憤，「你們把飲料帶來應該也要把飲料帶走，這些還需要人家教你們嗎（太離譜了）」，認為運動健身是好事，但不懂為什麼要留下垃圾，而且還都是高學歷的，「年輕人還要談什麼未來嗎？這樣子基本的環境維護你們都做不到，還要做什麼大事」。

曹西平也說到垃圾桶就在旁邊，建議他們打球可以打賭，輸了就負責撿垃圾，他難過乾淨球場都是垃圾，「不要嘴巴說愛地球，喊喊口號什麼都做不到」，並替清潔人員抱不平，「就算有人打掃也不可以這樣子亂丟（要把打掃的人累死嗎這麼熱的天氣下工作）垃圾這麼多」。

(中時電子報)