Texas Roadhouse肋眼牛排，脂醇香滑、口感豐富，以獨家特製香料提味，最適合喜愛Q彈口感的老饕。(圖／Texas Roadhouse)

為提供牛肉控更多樣選擇，並凸顯美國牛肉的特色，〈Texas Roadhouse德州鮮切牛排〉餐廳攜手美國肉類出口協會，以冷藏鮮切美國精選嫩肩肋眼(Chuck Ribeye)排與沙朗(Sirloin)肉排研發，自7／9日起至9／9日於3家連鎖餐廳同步推出5道以「享肉主義」為主題的全新菜色，不僅保留Texas Roadhouse「大口吃肉」豪邁精神的經典牛排，更「接地氣」的以美牛入饌研發出中西合璧的「德州風味特選牛肉麵」，標榜以「最『美味』台式牛肉麵」挑逗食客味蕾，並翻轉一般人對美式餐廳的刻板印眾。

為以廣招徠，〈Texas Roadhouse德州鮮切牛排〉餐廳並推出好康促銷，新品上市期間消費者加入Texas Roadhouse粉絲團，並於FB公開分享「我是肉食男／女」之圖片，至Texas Roadhouse點購任一道「享肉主義」新品時，出示分享畫面，每桌即可免費兌換「路得斯淡啤」(350ml)乙杯。

台灣牛肉老饕逐年增加，喜歡美國牛肉的消費者更逐年成長，據統計國人每年可以吃掉價值超過160億元的美國牛肉，且逐年增加。而，近20年來台灣牛肉進口量成長約133％，美國牛肉進口量與同期相比更增加309％，光是2018年美國牛肉進口量就達5萬7千噸，居進口牛肉之冠。

台灣牛肉控愛美牛，主要原因是玉米飼養的美國牛肉無草腥味、口感柔嫩且香氣與甜度兼具。不少食饕更喜歡富油花且肉質細緻軟嫩的嫩肩肋眼(Chuck Ribeye)牛肉與德州沙朗(Sirloin)牛肉兩大部位。因此，〈Texas Roadhouse德州鮮切牛排〉餐廳今夏決定用這兩大部位研發推出新菜。

「德州風味特選牛肉麵」的湯頭主要是以鮮切美國肩胛肋眼肉排切塊後，與多種蔬菜一熬煮，麵中的牛肉則是以特製滷汁滷煮入味，成菜後湯頭濃郁甘甜，並帶有明顯牛油香。呈盤出菜時再用「墨西哥蕃茄辣醬」提味並搭配「醃製洋蔥圈」，酸辣齊下，味道層次豐富。

〈Texas Roadhouse德州鮮切牛排〉連鎖餐廳今夏新菜單訴求：「豪邁」、「創新」與「搶鏡」3大重點。其中主打豪邁的為用美國沙朗牛肉烤製的〈南方鄉村牛排〉與〈火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁〉。標榜「相機食先」的則是用美國肩胛肋眼牛肉製作的〈甜菜根松露牛肉沙拉〉，以及〈德州辣牛肉搭配百里香蒜味麵包〉。至於創新的則正是以鮮切美國肩胛肋眼牛肉烹煮的〈德州風味特選牛肉麵〉，這麵究竟有多「美味」？有待消費者去嘗試打分數了。

(工商 )