加料始祖是「她」！空服員工會幹部郭芷嫣放話要對反罷工的徐姓機長的飛機餐加料，但早在今年年初華航機師罷工時，《中時電子報》便獨家披露，有華航空服員也是以「加料」造成沒參加罷工的支援機師壓力，手法如出一轍。

獨家》恐嚇攻勢！500張機師檢定證竟是這樣收來的（

https：／／www.chinatimes.com／realtimenews／20190210002015-260410）

相較於長榮航空將其視為「飛安」等級處理，甚至報警請求介入調查，華航在約談當事人後，還被空服員工會以「秋後算帳」反控，最後華航僅以「部分當事人坦承純粹為玩笑話，深感抱歉」結案，並未祭出懲處。

即便截圖資訊完整，不過空服員工會卻稱，這是「其臉書截圖單純為和朋友的私下聊天，報導卻直接抹黑空服員恐嚇霸凌未參與罷工、支援航班的機師，對空服員之隱私權、名譽、心理造成莫大傷害。」

空服員工會對此提出妨害名譽訴訟，求償30萬元，此案已在審理階段，靜候司法調查。

根據這張在臉書流出的截圖，有空服員發文，機上有4個機師因為沒有參與罷工，不敢要求吃飯，一直到已經10小時，最年輕的副機師才問說「能不能吃第一頓？」，也有機師要杯飲料，得全程目睹看有沒有被加料，在機上值勤的壓力幾近破表。

在這串對話中，有空服員回應，「要我就會說，教官怕我們加料啊！」顯示在郭芷嫣事件前，空服員以「加料」為手段，威脅機師的手法不是頭一遭，絕非空穴來風。

(中時 )