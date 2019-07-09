台鐵普悠瑪號列車今年5月起開放站票，每車限量販售120張，但一名女網友在FB社團《爆怨公社》PO文貼出影片表示，她本月8日上午搭乘台鐵普悠瑪號列車，買了站票，沒想到竟被一名不曉得有這項政策的女乘客怒轟，不准我站在坐位旁邊，我讓她感到不舒服，後來忍讓往後退讓一步，她卻站起來大聲咆哮「普悠瑪號沒有站票，請你下去」、「不要拍，我是公眾人物」。網友看到影片。眾人看完後憤怒回應，「他是公眾人物啊？因為被爆出來了，所以紅了啊」。

影片可看出見，女乘客對著原PO狂罵「我說請妳不要站在這邊，很煩！這邊不是站票，妳叫車長解釋這邊有沒有站票，普悠瑪號是沒有站票，請妳下車！」還怒飆「請妳不要拍！我是公眾人物！妳拍什麼！」。

原PO強調，她曾向女乘客說「這不屬於妳私人空間，是公共空間，為什麼我不能站在長廊，而且『她是座位在內側靠窗』。」。後來列車長出面協調，讓二人換到別的車廂。

「這讓我想起上週的台鐵殺警事件，這個社會充斥著各式各樣的不定時炸彈，實在太恐怖了，坐此車廂的旅客請多加注意安全。」原PO說。

網友看完後紛紛憤怒回應「他是公眾人物啊？因為被爆出來了，所以紅了啊」、「誰家的公眾人物，快來認領」、「看了大家的留言安心了，原來不是只有我不知道她是誰」、「馬上就要紅了馬上就能完成心願了，公眾人物」。

普悠瑪買站票卻被嗆！乘客遭婦轟：請你下車

(中時電子報)