今天凌晨桃園市空服員職業工會的幹部郭芷嫣承認自己在LINE上說過「要電爆中途跳船的空服員，揚言要在機長主餐裡加料」，引起軒然大波。現在PTT上更有網友PO出，現任長榮空姐在談話節目上爆料，「有罷工的空服員威脅，說等他們回來飛以後，要在飛機的機艙門上動手腳...」，網友們紛紛嚇傻，「長榮還不查嗎？」

現任長榮空姐Amy(化名)在昨天(7/8)晚上的談話節目《這！不是新聞》上說，因為罷工的人還不可以回來公司，所以他們現在都在群組裡霸凌說，等他們回去，就要開始霸凌人，「甚至還威脅我們，等他們以後回去飛的時候，起飛降落時要在機艙門上動手腳。」

Amy解釋，「如果我們(空服員)被抓到降落時間，或是起飛時間點，門不是在正確位置的話，會被免職。」但並不是指故意把機艙門打開，而是「她可能在開關上動手腳，故意調整到滑梯不會打開的位置，讓逃生的時候沒有滑梯打出來」、「或是可能乘客要下機，把開關調整在保持警戒的狀態，讓滑梯打出去，是可能彈傷人、甚至彈死人。」

對此，網友們聽到這番言論，都不敢置信，「這些空姐怎麼一直在秀下限QQ」、「哇長榮好恐怖不敢坐了」、「工運蟑螂要不要轉職恐怖分子啊」、「我不搭長榮了 媽的一群瘋子」；但也有人說「我是不信啦....動三小手腳，有這麼容易？」、「自己也在飛機上耶，真心不怕死？」

目前本報已致電長榮，但截至初稿為止，長榮尚未回應。

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(中時電子報)