初選民調開跑心境？韓國瑜：造謠抹黑我心都定

最新民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度大贏總統蔡英文和台北市長柯文哲，領先幅度高達2位數！就算是藍綠對決，韓國瑜的民調也贏蔡英文，顯示在經歷一連串亂流後，韓流已穩定站穩基石，領先群雄。

據網路媒體「放言」委託山水民意研究所作的最新民調，在藍綠白「三咖督」賽局中，韓國瑜以37.0％的支持度，遙遙領先蔡英文的26.1％，和柯文哲的25％。領先幅度高達11個百分點。若是推派郭台銘，則郭支持度為31.4％，蔡英文則是24.9％， 柯文哲為20.9％。雖然派郭也是領先，但韓領先更多。

若為藍綠對決，韓國瑜以46.7%領先蔡英文的43.4%；郭台銘則以45.6%領先蔡的35%。

此民調是「放言」委託《山水民意研究股份有限公司》於108年7月1日至2日執行，成功訪問1,079位全國滿20歲以上成年人。信心水準為95%，抽樣誤差為約± 2.98個百分點。

(中時電子報)