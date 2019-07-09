「台灣藝站當代藝廊」為幫助上班族也能投資藝品，首創藏家「保價」及「保租」服務。(林欣儀攝)

在拍賣市場上動輒千萬元的收藏品，每每讓許多想參與藝術品投資的民眾望而卻步，但這項看似高不可攀的投資選項，現在已越趨平民化。致力美學推廣的「台灣藝站當代藝廊」為幫助上班族也能投資藝品，首創藏家「保價」及「保租」服務，為想投入藝品收藏領域的民眾注入強心針。

藝術品投資獲利到底有多高？從紐約大學教授梅建生及麥可．摩斯設計的「梅摩斯藝術交易指數（Mei Moses All Art Index）」即可發現，全球股市近50年來平均報酬率為11.7％、藝術品的平均報酬率卻高達12.6％，曾有休閒產業高階主管表示「藝術品與不動產是致富兩大捷徑，其中又以藝術品增值空間大」。

因投資藝術品而一夜致富不再只是夢想！台灣藝站當代藝廊指出，亞洲有許多具特色的當代藝術家值得投資，為幫助月薪5萬元的上班族也能進入藝術收藏領域，特別推出藝術品的「保價」及「保租」服務。

台灣藝站當代藝廊強調，目前挑選出極具競爭力與潛力的藝術家作品，每件作品價格約在10萬左右，省去投資者摸索時間，讓一般上班族可輕易入手藝術投資領域，並與飯店業、建築業及企業家攜手，透過企業租賃等方式，讓藏家每月領取藝術品出租租金，享受當藝術品的包租公，在欣賞藝術之美的同時也兼具投資效益。

(中時 )