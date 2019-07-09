PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，聲勢屹立不搖，各家民調屢蟬聯冠軍，造勢也場場突破6位數人次。「韓黑」卻以韓任高雄市長僅半年，就要去選總統為由，痛批「落跑」。在地市民直言，韓真的對高雄120%付出，光路平、下水道與六合夜市人潮，就證明韓行銷高雄的能耐；這些市民都看在眼裡，不該因他參選總統就被忽視。

網友在PTT論壇發《韓國瑜其實很會行銷高雄》一文，表示：「如果市長這屆不出來選總統，到目前為止，他確實是對高雄120%的付出，我們高雄人也看在眼底。我以前從來沒想到，原來現在鋪好的路，可以跟我去台北時候坐計程車，感受的路一樣；我也從沒想到過，原來我們的下水道這麼精彩；那個六合，我除了07、08年，開放陸客的時候有看過人之外，那個地方根本沒人的，我們本地人根本不去六合夜市的啊！六合沒倒，只是因為這個牌子太響亮，倒了對市府名聲不好看……」

發文網友更語重心長道：「他只要幹好幹滿這一屆甚至一屆半，這股政治能量可以穩穩傳到他下一代出頭，再選一次高雄市長都沒問題。可是他出來選之後，這一切就被忽視掉了。總之，這是市長的選擇，只能祝福他。希望無論如何誰贏誰輸，對我們都是最好的安排。」

其他網友則紛紛回應：「連本地人都認同了，高雄真的變了很多」、「中肯推，非韓不投」、「理性文，在地人懂」、「推」、「非韓不投」、「理性文章多推 謾罵仇恨好可怕……」

(中時電子報)