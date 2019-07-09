近300位台青參與「我選湖北·千崗迎台青」實習就業展。（王雅芬攝）

「我選湖北·千崗迎台青」實習就業展7月8日在洪山賓館二樓楚天廳舉行。計有80家企業單位、10家青年創業就業基地提供台青就業機會。湖北省台辦李建紅主任指出「國家的希望、民族的未來在青年。兩岸青年要勇於擔當、團結友愛、攜手打拼。」現在每年有超過500位台灣學子前赴湖北深造，累計已有近萬名台灣青年在湖北取得大學學位；在實習、就業創業方面台灣青年已達500多人，一起辛勤耕耘，唱響不負青春、踏夢前行的奮鬥之歌。

由湖北省台辦、省人社廳、團省委、省工商聯、省教育廳、省國資委、武漢市台辦聯合舉辦的「我選湖北·千崗迎台青」活動由副省長趙海山宣佈說明會開幕，會後並詢問參會企業及青年在湖北就業實習的情況，勉勵參展的湖北高校、企業要為台灣青年提供更多更好的就業實習環境與機會。

隨著數位科技的蓬勃發展，此次展覽是採取線上線下同時進行的方式展開。線上，共徵集到170家單位2700多個實習就業機會，並將招聘資訊同步發佈在湖北公共招聘網及微信公眾號上，還通過「中國台灣網」進行了網路發佈，有興趣的台灣青年通過 「鄂台E家」 微信公眾號、「湖北公共招聘網」微信公眾號和台灣相關媒體報導均能看到招聘企業背景，註冊後可以直接和企業建立聯繫。

線下，主辦單位遴選了80家單位1884個實習和就業機會，在武漢洪山賓館進行現場說明會。包含武漢理工大學、中南財經政法大學、中南工程咨詢設計集團、湖北交投等大型國有企業，有浦發銀行、九州通等知名上市公司及緯創軟件等知名台資企業，提供優厚的待遇及不同領域的就業機會，台青跨海求職或實習皆能有效率的一次滿足。

湖北經濟學院已目前經有40名台灣青年教師在學校專職任教， 2018年開始便聘用5名事業編制台籍教師任教，也是湖北第一家單位招收事業編制台灣居民就業。今年湖北經濟學院繼續提供100個就業機會向台灣青年招手，月薪最高可達人民幣3萬元。

(中時 )