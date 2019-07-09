不少人吃蔬菜喜歡生吃，就怕營養素會因為煮過後流失，事實上有些蔬菜經過烹煮後，營養物質能更容易被人體吸收。

根據是美國《Prevention》雜誌報導，以下五種食材建議煮過再吃會更營養：

1.胡蘿蔔：胡蘿蔔因為含有β-胡蘿蔔素，在體內會轉為維生素A，對視力、免疫、皮膚各方面都很重要。2002年有研究人員發現，煮過的胡蘿蔔更能增加人體吸收胡蘿蔔素的含量。

2.菠菜：菠菜當中富含葉酸，這是種常出現在深色蔬菜當中的維生素B，對細胞生長和生殖的健康有重要意義。雖然菠菜煮過後，葉酸含量不變，但因為煮過後菠菜會縮水，但如此就能吃下更多，攝取足夠葉酸。

3.番茄：番茄當中含有茄紅素也就是抗氧化的成分，但因為番茄有很厚的細胞壁，《食物科學營養》期刊就指出，吃新鮮的番茄恐只能吃進4%的茄紅素，因此建議煮熟後，才能讓茄紅素充分釋放。

4.蘆筍：蘆筍富含維生素A、C、E和葉酸，但因為細胞壁厚，人體難以吸收這些營養素，同樣地，若將蘆筍烹調過後，能分解其纖維細胞，讓人體吸收更多營養素。

5.南瓜：橙色南瓜和胡蘿蔔一樣，富含β-胡蘿蔔素等抗氧化劑，烹煮及加熱後，更容易被人體所吸收。但南瓜生吃並不常見。

(中時電子報)