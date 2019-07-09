女嬰媽媽在臉書留言，感謝各界關心，也證實妹妹的確病情有進展。（翻攝自女嬰媽媽臉書）

陳姓女嬰預計9日轉出加護病房。（馮惠宜攝）

「妹妹的確是好轉但能不能給我們一些空間，給我們一些隱私到時會對外公開說明…」台中1歲陳姓女嬰6月27日疑受虐腦部重創，經連日醫院搶救9日確定從加護病房轉到普通病房，其媽激動在臉書PO文，證實女兒病情好轉，除報告病情有進展，也感謝各界關心，更懇請執政者重視這次事件不要在讓相同事件一而再再而三的發生了。

陳姓女嬰疑似受到保母施虐送醫，到院時顱內出血、手臂骨折，經網友PO網也引發激憤鄉民包圍保母租屋處，與警發生對峙；而由於女嬰傷勢嚴重，傷心的母親還曾相拔管、器捐；幸經醫療團隊搶救，女童昏迷指數從3分進展到8分到9分，已可自主呼吸，眼睛稍可張開。

防方經過評估計畫9日將女童轉出加護病房，讓母親可以陪伴在女嬰身邊，用親情鼓勵讓她可以早日清醒；女童母親PO網證實這項進展，「妹妹的確是好轉但能不能給我們一些空間，給我們一些隱私到時會對外公開說明，這次更要去關注的這次的事件，去探討去改變，也懇請執政者能夠重視這次事件去加以改變，這是更值得去探討的，而不要在讓相同事件一而再再而三的發生了，感謝各級長官以及社會大眾這陣子的關心 。

台中市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任侯淑茹指出，該案發生後社會局天天與女嬰母親連繫，女嬰轉到普通病房後，母親表達希望有24小時看護協助照顧，也已擇定有經驗的看護，由於其為中低收入戶，依法可以申請每日2千元看護費，爭取更多社會資源幫助女童順利接受治療並長大。

(中時 )