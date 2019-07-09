國民黨總統初選民調於8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本。韓粉各大社團為了接民調電話都瘋狂了，打算民調期間死守電話不出去玩。有位韓粉秀出家裡有4支電話，三支無線，她整晚把三支電話背身上，就怕漏接，結果都沒來電讓她十分失望。

有一位韓粉在「韓國瑜後援會」秀出照片，照片中有一個袋子裝著三支無線電話，她表示「齁！急死人了，我家有4個門號，3無線1有線，怕漏接整晚背在身上，結果都沒來電!」她並向網友解釋「鈴聲都不一樣啦！因爲做生意走來走去的怕漏接，所以就背著囉！」

民調第一天！ 韓粉顧電話「唯一挺韓」興奮Call in

其他網友留言「韓粉金古錐！」、「這樣一響你要先抓哪一隻啦？！哈哈 全部倒出來找比較快！」、「還有六天唷」、「轉接只響2聲，要注意」、「我家也三支電話，整晚等不到一支鈴，明天看看」、「你贏了！」。

(中時電子報)