「香蕉煎餅店之亂」女韓粉道歉了！女韓粉6日到高雄反韓的香蕉煎餅店消費，與不滿高雄市長韓國瑜的女學生、店家起衝突，女韓粉氣憤脫口而出「去死」遭網友瘋傳狂批，這名楊姓女韓粉7日先發臉書澄清當時狀況，9日凌晨再度發文，為當天被店家羞辱後、情緒失控暴怒而致歉；但她也強調，韓國瑜為了與庶民握手，一度手痛到無法拿筆寫字，但沒有拒絕過任何一個老百姓的手，親民和辛苦大家有目共睹，「我非常的驕傲我跟韓國瑜市長握過手了，他跟我握手還是鞠躬的」。

高雄市長韓國瑜發起6日「觀光日」，邀大批韓粉來高雄玩，1名女韓粉在鹽埕區1間反韓的香蕉煎餅店，與支持罷免韓國瑜的女學生唇槍舌戰，一時情緒失控飆罵「這麼好的市長你們還罷免」、「去死吧」。

楊姓女韓粉9日凌晨再度發千字文澄清，表示6日她帶台北下來的朋友遊高雄，結果誤觸民進黨的人開的甜品店，被設計羞辱了，這3天電視一直播報她的負面新聞，感謝高雄市警察局PO上網還原真相。

她說，當時的確有罵「去死吧」，但她不是罵人的，只是覺得被店家羞辱，情緒沒控制好，「在這裡跟大家說聲對不起！雖然我是被受騙而且又被店家侮辱我很生氣，才會有暴怒的情形發生，也不應該口出穢言做出不好的示範，本人再次的跟台灣的所有好朋友們說聲“真的很抱歉”」。

女韓粉說，她是沒有政治色彩而且長年沒有投票的人，只是一個家庭主婦，只求安居樂業、平凡過日子就好，但高雄在民進黨執政以來，「我們眷村外省人是沒有說話權的，我心裡非常的不平衡，但是少數服從多數之情況下一直沒去投票，因為沒有讓我佩服的人選，我寧願廢票」，但去年認為韓國瑜是謙卑的候選人，才終於讓她願意走出來支持。

女韓粉表示，70元的煎餅，店家賣1000元，她還是願意買，因為就像是「高雄五虎將」一樣，真心誠意的推薦韓國瑜市長給中華民國的老百姓們，因為他們都是親眼目睹韓國瑜市長的親民及辛苦。

她說，韓國瑜市長為了跟庶民握手，手痛到無法拿筆寫字，但從來沒有拒絕過任何一個老百姓的手，去年選舉市長期間至今也從來沒有攻擊過對手陳其邁，「試問中華民國的老百姓們有誰握過市長的手，我非常的驕傲我跟韓國瑜市長握過手了，他跟我握手還是鞠躬的」，明年元月11日中華民國總統大選，她手上的神聖一票，總統候選人沒有「韓國瑜」3個字，就宣布廢票。

女韓粉說，她已經在各電視台及網路上被霸凌3天了，甚至被網友恐嚇過，目前也被前澎湖縣長高植澎誣告偵查中，「這是高植澎先生幫我打知名度的，我沒有出來罵過任何一個人甚至告店家。我聽韓國瑜市長的話『愛與包容』」，發文最後她也拜託網友：「不要再罵我了」。

(中時 )