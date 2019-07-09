日本熊本地方法院判定日本政府應賠償前漢生病患者家屬3億7675萬日圓(約台幣1億零926萬元)，日本政府原本打算上訴到高等法院，但因考量過去對漢生病家屬造成人權侵害，日本首相安倍晉三9日決定放棄上訴。

安倍9日一早向日媒表示，這是經過與厚生勞動大臣根本匠以及法務大臣山下貴司協商後做出的最終判斷。安倍表示，「有關判決內容，有一部分確實有難以接受的地方」，但「考慮到家屬經歷了筆墨難以形容的辛苦，不想再拖長了他們的辛勞了。」

這次是由561名前漢生病患者家屬向日本政府提出的國家損害賠償訴訟，指日本政府過去對漢生病患者強制實施隔離政策，造成家屬受到歧視，導致家族離散。

熊本地方法院6月28日判決認定此事確為國家的責任，故命令日本政府應支付總額達3億7675萬日圓的償賠。這是日本司法針對前漢生病患者家屬的受害下令國家賠償的首例。

(中時 )