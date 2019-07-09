PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統初選民調7月8日到14日登場，昨（8日）開跑首日，不少民眾接到調查電話，上網分享經驗與心情。有網友直言，自家人獲電調，民調公司卻限定要20至29歲女性，家人剛好不在，該通電調就作廢，這種方法恐會累慘人。其他網友回應，這是戶中抽樣法，除非回答個人資料時，家裡符合投票條件的，只有你一個。

網友在PTT論壇發文《剛才接到電話了》，表示：「剛才家人接到電話了，說要20-29歲的年輕人，還限定女性。家裡沒有，直接說實話就掰掰了！感覺國民黨這種初選民調方法，應該會累死一堆人。」

對此，有網友攻略：「民調樣本會隨機指定男性或女性，除非家裡只有兩個或只有你一個人。」

其他網友則紛紛回應：「會先問家裡有投票權的人有哪些，再從裡頭抽，所以這應該不是國民黨的初選民調」、「就成功樣本會更難取電話要打更多更花錢而已，不過反正KMT的錢愛怎麼花是他家的事」、「你為什麼要說實話啊！轉你媽就說感冒啊！」「大概只有韓粉有這種熱情」、「這就戶中抽樣啊，非常花成本」、「這就是KMT民調沒錯，名嘴都說了」、「這哪招啊，接電話的硬說20-29歲，誰判斷啊？」

(中時電子報)