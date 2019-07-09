麥當勞得來速「熟客券」活動好評回歸！明（1）起至8月13日，凡至麥當勞得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），即可獲得一張「熟客券」，集滿三張就可免費兌換大麥克乙個。（圖／麥當勞）

台灣麥當勞邀消費者一起為戴資穎加油！明（10）日起至16日於粉絲頁舉辦「戴勁口號」票選活動，人氣最高的口號將在7月27、28日登上台北101，讓世界看見台灣之光及在地能量。（圖／麥當勞

開車或騎車族的「福利」來了！麥當勞得來速又要推出一年一度的「熟客券」啦！自明（10）日起至8月13日無論開車或騎車，消費者於麥當勞得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），將可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可免費兌換大麥克乙個。

另外，全球矚目的2020東京奧運即將到來，台灣麥當勞邀請大家一起為正在積極備戰的台灣選手打氣，挺進奧運！繼日前世界羽球球后戴資穎「得來速快閃體驗」為消費者加油，獲得熱烈迴響後，也將在明（10）日起舉辦「戴勁口號」票選活動，為正在拼奧運積分的戴資穎加油打氣！凡於7月10日至16日，至麥當勞臉書官方粉絲團參與票選並標記好友，就有機會讓消費者喜愛的口號登上台北101，讓世界都看到，還有機會獲得世界球后戴資穎親筆簽名羽球袋。

台灣麥當勞整合行銷副總裁寇碧茹表示，台灣羽球好手戴資穎，屢為台灣羽壇寫下多項紀錄，目前更破紀錄累計登上世界球后寶座超過130週，是名符其實的「台灣驕傲」！為挺進2020東京奧運，戴資穎將面臨一連串積分比賽，麥當勞希望為戴資穎加油，取得奧運賽資格，號召更多人一起為台灣加油，讓全世界看見台灣之光及在地能量。

「戴勁口號」票選活動將自7月10日起至16日止，於台灣麥當勞臉書官方粉絲團進行。消費者只要留言選擇最愛的加油口號，並標記好友，即可參加抽獎，有機會獲得超限量（共3名）且獨一無二的「戴資穎親筆簽名羽球袋」乙個；此外，人氣最高的「戴勁口號」也將在7月27日至28日登上全台最高樓─台北101，閃耀台灣夜空。

至於好評回歸的「得來速熟客券」活動詳細辦法是，凡7月10日起到8月13日，至麥當勞得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可於下一趟至得來速窗口免費兌換大麥克乙個（兌換期間自7月10日起至8月20日止）。

台灣麥當勞自1986年引進得來速服務，目前全台已有155個據點，平均每年服務2千萬車次，提供消費者方便、快速、免下車的服務，為路途中的消費者加油打氣！

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