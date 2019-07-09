美國政府就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，本次美方同意軍售項目，係美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，為我國軍爭取多年之重要防衛武器裝備，獲得後有助於強化我國自我防衛能力及維護區域和平穩定，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部進一步指出，「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」2項22億2,356萬美元(約新臺幣678億1,858萬元)對臺軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對臺軍售案，為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

國防部表示，此次軍售是川普政府迄今對臺第4次軍售，顯示美對臺軍售趨於正常化，臺美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護臺海自由民主及印太區域和平穩定。

外交部表示，美國在臺美共同紀念《臺灣關係法》立法40週年之際，持續以具體作為履行該法及「六項保證」對我方安全承諾， 美國政府依照《臺灣關係法》持續軍售臺灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化臺灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。中華民國政府歡迎美國對臺軍售常態化的做法，並對於此一最新決定表達誠摯感謝之意。

外交部指出，此為川普政府上任以來第四度對臺軍售，也是繼今年4月15日美方提供我飛行員訓練及路克空軍基地F-16戰機升級維修套案後，第二度對臺軍售，充分展現美國政府對臺灣國防需求的高度重視與支持，以及持續履行對我安全承諾的堅定決心。我政府感謝美方逐步落實對臺軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部強調，近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，臺灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力及威脅。此次我方採購M1A2戰車及各式飛彈，對於提升我國自我防衛能力，以及落實我國軍整體防衛作戰概念，具有重大意義與助益。

外交部指出，美國防部於6月1日公布的「印太戰略報告」中，重申《臺灣關係法》對我承諾，強調美國將繼續確保臺灣自我防衛能力，更指出臺灣是美國有能力且可靠的天然夥伴。臺灣做為印太區域中負責任的一員，將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域內以規則為基礎的國際秩序，並守護臺灣的自由民主價值。

(中時 )