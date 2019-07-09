鴻海前董事長郭台銘昨自爆「七七凱道遊行要5位參選人公開簽」，此話令對手前新北市長朱立倫深感不認同，「因為大家都簽好了，不應再配合特定候選人辦造勢活動，郭董就把它簽了就好了」。朱立倫今天舉行「年輕的最好」記者會，被問及郭昨一句「他已經不理智」疑似在講高雄市長韓國瑜，朱首先要郭要注意麥克風，並提醒大家是隊友不是對手，大家都是好朋友，不要忘記下個禮拜一後大家就是團隊，「真的講話注意一點」。

對於郭台銘0-6歲國家養的政見，朱立倫今天在記者會上表示，他要大家養。他說台灣沒有這個條件國家養，必須用社會大家一起來的方向，就是大家養。他說高所得的自己養，中所得政府幫忙，也就是全面推動公托公幼，做0-12歲新國教。至於低所得當然國家養。他說國家養、幫忙養以及自己養才能達到公平。他說要真正解決少子化，不是給錢這樣的口號，要能夠讓年輕朋友想生能生，因此提出這樣政策。

然而，有記者提及，郭台銘說0-6歲國家養是投資，且有想法，並說自己是創新，大家有點跟不上。對此，朱認為，0-6歲讓少子化解決是投資，但他說錢是大家的，絕對不能浪費，而且不能隨便花掉下一代的錢。

至於郭昨脫口而出一句「他已經不理智」，而不理智的他，疑似在講高雄市長韓國瑜。朱立倫則表示，首先要郭要注意麥克風，他也再次提醒郭，大家是隊友不是對手，大家都是好朋友，不要忘記下個禮拜一後大家就是團隊，真的講話注意一點。

對於有民調顯示，韓國瑜仍領先，而朱立倫居第三，接下來該怎麼衝刺？朱立倫說他有看到這份民調，但他說這段期間還在民調期間，不多做論述。他也表示最後階段有很多民眾有接到民調但沒有表態，他說希望過程中大家表態，他也拜託大家要有耐心注意電話，題目很長且相當複雜，要用最有耐心方式。

至於民調有沒有可能被綠營操作？朱立倫說若以綠營角度一定希望國民黨出線的人是最好打的。他說有聽過特定人士，但沒聽過要灌票給他，「因為朱立倫是最難打的」。

(中時電子報)