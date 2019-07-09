補票糾紛嫌抓狂 鐵路警「緊抱壓制」遭捅肚亡

鐵路警察李承翰不幸遭刺死殉職事件，整起事故起因雖是補票糾紛，但鄭姓嫌犯為何隨身攜帶雙刀搭火車？現在傳出，原來鄭嫌原本的目的地，竟然是總統府！

7月3日晚間，自強號152車次行駛至台鐵嘉義車站，疑有乘客與票務員發生補票糾紛，年僅25歲的鐵路警察李承翰獲報前往處理，卻在過程中遭鄭姓乘客刺殺腹部，雖緊急搶救，輸血超過1萬8000cc，但最終仍因肝臟下方的下腔靜脈血管被刺破，因大量失血不治身亡。

鄭嫌4日被依殺人罪嫌移送偵辦，大聲咆哮，多是些憤世嫉俗之類的話，還嗆「不是一個補票的問題，是有計畫的」等語。檢警初步調查，鄭嫌身上攜帶雙刀，疑因對社會不滿，搭車想北上陳情，據《鏡週刊》報導，鄭嫌的最終目的地竟然是總統府。

據了解，鄭嫌當天帶著工作用的尖刀，還買了一把水果刀，先前往台南市議員郭清華服務處，針對保險糾紛想找議員陳情，由於議員不在，他才搭上自強號列車，準備到台北開記者會，並打算到總統府陳情。

(中時電子報)