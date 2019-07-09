伊朗再次不顧美歐等國反對，8日宣布將提煉濃縮鈾純度提高到4.5%以上，遠超過2015年達成的伊朗核子協議所規定上限3.7%，並警告歐盟國家不要對此輕舉妄動；美國國務卿蓬佩奧表示，若伊朗打算提高濃縮鈾純度，違反多邊核協議規定上限，伊朗將會面對美國進一步的制裁。

根據伊朗半官方的「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，伊朗濃縮鈾純度已突破4.5%，這種純度完全滿足伊朗發電廠燃料所需，並暗示伊朗可能將暫時維持這樣的純度。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在推特上表示，伊朗此舉將導致進一步孤立制裁。

對於伊朗宣稱突破核子協議的濃縮鈾純度上限，歐盟表示對於伊朗計畫的行動感到極度擔憂，並呼籲伊朗懸崖勒馬。歐盟發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）說，歐盟強烈要求伊朗應停止所有不符合『聯合全面行動方案』（JCPOA，即伊朗核子協議）承諾的活動，並表示歐盟將等待聯合國原子能當局提出的報告，再徵詢協議其他簽約國的意見，才會決定接下來行動。

對於歐盟反應，伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）表示，若簽署核協議的歐洲國家採取某些怪異的行動，伊朗將跳過（縮減承諾方案中）所有接下來的步驟，並執行最後一項。他沒有具體說明打算採取的最後步驟。

根據「伊朗核子協議」，伊朗同意讓自身核子活動受到嚴格限制，以換取減輕制裁懲罰。但自從美國總統川普去年5月單方面退出協議，並恢復對伊朗實施傷害重大的制裁，伊朗已在5月宣布有意降低遵守核協議程度。協議其餘簽約國家英國、法國、德國、俄羅斯和中國大陸都表示，這份協議是讓伊朗停止發展核武的最佳方法。

雖然自美退出協議後，英、法、德為挽救伊朗核子協議，曾創設名為「支援貿易通匯工具」（INSTEX）的特殊機制，讓各方能避開美國制裁和伊朗繼續做生意，但機制已創立6個月卻還未開始運作，使得德黑蘭對於歐洲無法採取有效行動，挫折感日益強烈。

一名歐盟消息人士透露，布魯塞爾官員認為，伊朗宣布要調高濃縮鈾純度，是想施壓西方加強協助。他認為，伊朗目前國內情勢極度困難，已快要失去所有物資供給；伊朗想繼續保住協議，但也想要得到承諾會給他們的好處。

(中時電子報)