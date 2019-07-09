有名網友則表示她接到民調電話了，「完成訪談掛上電話之後，我淚流滿面，太高興了」。（擷取自韓國瑜粉絲團）

國民黨總統初選民調昨天起跑，昨天有民調顯示，無論是與蔡英文對決，或是模擬國民黨初選方式，採互比與列入柯文哲的「三腳督」對比，高雄市長韓國瑜都可在藍營諸群雄中勝出。有名網友則表示她接到民調電話了，「完成訪談掛上電話之後，我淚流滿面，太高興了」。該網友的反應也讓許多人樂翻。

國民黨總統初選共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。國民黨初選民調從昨天開始至14日每天晚上6時30分至10時進行，採室內電話戶中抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份有效樣本，並將在15日公布結果。

有名網友昨晚在韓國瑜粉絲團發文指出，她接到了民調電話了。她說她慢條斯理的答完，最後還說支持韓國瑜，完成訪談掛上電話之後，「我淚流滿面，太高興了！整天坐立難安，就等這一刻」。

對於該網友的反應，許多網友紛紛表示「好羨慕喔！真希望我們也能很快的接到電話」、「等了一晚都不敢外出散步...但電話都沒響」、「運氣真好」、「我也接到電話了 唯一支持韓國瑜」、「看了非常高興我緊張的晚上10點才離開電話，希望能像你那麼幸運」、「妳好幸運喔…我要繼續等，這幾天都不會出門」、「我兩支室內也還沒接到，等~」。

(中時電子報)