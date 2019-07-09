身體一向健朗的68歲許姓老翁，日前清洗魚缸時突然胸口劇痛，就醫檢查發現為嚴重肺炎合併膿胸，經細菌培養確診為「克雷伯氏肺炎桿菌」感染，所幸經手術剝除增厚的肋膜組織後救回一命。因許男沒有糖尿病、酗酒習慣，醫師推斷感染原因可能為口腔清潔不佳。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，許男就醫前沒有發燒、咳嗽等症狀，只是感覺胸口劇痛，他原本以為是清洗魚缸時壓迫到胸腔導致，但檢查發現為肺炎引起肋膜嚴重積膿，立即轉至加護病房治療。

細菌培養後，確定許男為「克雷伯氏肺炎桿菌」感染導致胸痛，且其膿瘍範圍日益擴大，若不積極處理恐引發敗血症。胸腔外科主治醫師呂庭聿表示，除藉由抗生素治療，醫療團隊透過手術清創、引流膿瘍，這種手術就像「剝葡萄」一般，必須在胸壁打上2、3公分傷口，將增厚的肋膜組織剝除。

許男手術後症狀明顯改善，住院一周後即出院。黃建文指出，克雷伯氏肺炎桿菌屬消化道菌落，一般對人體健康不會有太大影響，但若糖尿病患者、有酗酒習慣者身體免疫功能低下時就會讓其有可趁之機，由此推測，許男可能是因口腔清潔不佳導致感染。

(中時 )