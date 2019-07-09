雲林地檢署9日上午成立第10任總統副總統及第15屆立法委員選舉查察賄選及暴力執行小組， 以防止金錢與暴力介入明年初的大選，全國並同步啟動偵辦賄選及暴力選舉案件。

雲林地檢署檢察長郭永發、雲林縣警察局長黃勢清等為查察賄選及暴力執行小組揭牌，宣示將緊盯候選人的人脈和金脈，杜絕金錢與暴力介入的決心。

郭永發指出，檢方針對賄選提出的當選無效之訴，一審幾乎全勝訴，而涉及的被告也難逃刑事追究，候選人千萬不要心存僥倖。

郭永發表示，由於賄選深入民間，需要全民一起抓賄選，才能徹底杜絕賄選根源，為鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂的鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲總統副總統候選人賄選者每一檢舉案件給與獎金新台幣1500萬元，立委每件1000萬元，查獲候選人以外 其他人賄選者，每件50萬元，檢舉免付費電話專線：080 0-024-099，大家一起來淨化選風賺獎金。

(中時 )