馬拉灣推官網優惠，7月31前早鳥購票門票現省100元。（陳淑娥翻攝）

台啤試飲車進駐麗寶休息站，現場參加活動有機會抽中一年份爽啤。（陳淑娥翻攝）

清涼一「夏」！全台最大水樂園馬拉灣，今年暑假推出電音泡泡趴，每周末登場的電音饗宴，源源不絕的綿密泡泡讓遊客一起化身泡泡人；另外，最嗨啤酒季邀請民眾一起飲酒同歡，現在於官網購票還能直接享優惠價，歡迎趕快揪團來場夏日狂歡假期！

麗寶樂園度假區表示，園區內的水樂園馬拉灣，每年暑假最受好評的電音泡泡趴活動盛大展開，今年邀請十多位DJ，每周末都將帶來一日兩場次的電音饗宴，源源不絕湧入的綿密泡泡，讓你一起化身泡泡人感受熱舞趣味，不需額外收費即可入場。

夏日戲水搭配冰涼啤酒，消暑最對味！馬拉灣將從月底開始陸續展開啤酒季活動，有紙吸管喝啤酒大賽、撈啤酒大賽、矇眼倒生啤酒比賽等活動，台啤新品「爽啤」試飲車將進駐麗寶休息站，即日起至8月底，每周六都有趣味活動，遊客凡參加打卡還有機會抽中爽啤一年份。

麗寶樂園度假區指出，目前推出「COOL浪召集令-馬拉灣暑假勇士價650元」門票，官網提前下訂比現場購票便宜100元，優惠活動即日起至31日止，還有水陸雙園、親子套票等商品特惠中。

(中時 )