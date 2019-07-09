2020總統國民黨黨內初選15日出爐，台北市長柯文哲幕僚李縉穎7日在PTT發文，力邀民眾支持前鴻海董事長郭台銘，讓高雄市長韓國瑜落選。對此新北市長侯友宜今表示，「選舉誰挺誰、誰不挺誰，老實說我看得霧煞煞」，強調自己拚新北市政，沒有時間看，會把自己角色做好。

侯友宜今天上午到蘆洲線形公園視察蘆洲區水湳溝排水整治第一期工程成效，立委林淑芬、市議員李倩萍及多位議員代表、里長都到場陪同，侯友宜肯定工程成效，讓蘆洲在日前的豪大雨免於水災；林淑芬則說，治水不分藍綠，會持續向中央爭取二、三期工程經費。

會後媒體詢問侯友宜，如何看待柯文哲幕僚在網路上挺郭抗韓，侯友宜笑說，他從來沒有在看這些新聞，只知道身為新北市市長，最重要還是把新北市建設做好，才對得起自己的角色。

媒體提到國民黨黨內初選5位參選人中只剩郭台銘尚未簽署初選公約，詢問侯友宜是否希望郭台銘在初選結束前簽約？侯友宜表示，最重要還是秉持為台灣、中華民國做事的態度，態度才是最重要，他認為選舉都是一個過程而已，中華民國、台灣何去何從，怎麼做會讓台灣人民最有感，這最重要。

侯友宜說，所以（參選人）把好的政見拿出來，未來要做什麼，說清楚比較重要，當選以後能為選民負責，為自己說的話負責任，這最重要，「不要有時候說了老半天都沒有做」。

(中時 )