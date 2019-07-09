台中地區檢、警、調及政風機關，針對「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選舉查察工作組成「查察賄選及暴力執行小組」，9日舉行揭牌儀式。台中地檢署檢察長陳宏達表示，已完成查察賄選小組名冊及分區查察表，由檢察官結合員警及調查站人員，建立良好聯繫管道，將發揮打擊賄選犯罪最大效能。

台中地檢署針對107年地方公職人員選舉，展現查賄成效，共計查獲涉嫌行賄罪者38人，均提起公訴，包括議員候選人1人、里長候選人4人、區民代表候選人1人；查獲涉嫌收賄罪者91人，其中，4人起訴、74人為緩起訴處分、13人依職權為不起訴處分；查獲涉嫌俗稱「幽靈人口」之妨害投票罪者55人，包括里長候選人3人，其中，9人起訴，46人為緩起訴處分

台中地檢署表示，107年地方公職人員選舉查察工作，已提起當選無效之訴9件，包括議員當選人1人、里長當選人6人、區民代表當選人2人。

揭牌儀式由陳宏達偕同法務部調查局台中市調查處處長蔡新堯、航業調查處處長彭家慶、中部地區機動工作站主任陳孝昌、台中市政府警察局局長楊源明及台中市政府政風處專門委員張文祥等人共同參與，啟動查察賄選及防制暴力介入選舉工作。

(中時 )