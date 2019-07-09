高雄市長韓國瑜受問時指出，自已22歲首次投票時是投給民進黨候選人。但網友質疑，韓國瑜22歲時為1979年，民進黨還沒有成立。行政院副院長陳其邁表示，韓國瑜是不是有記錯，投票投給誰沒有人知道，但沒有必要拿白色恐怖的受害者家屬消費。

陳其邁今天上午出席「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」開幕，被問到韓國瑜投問題，陳其邁說，1957年韓國瑜出生，到1979年時，韓國瑜22歲，林宅血案發生在1980年，林義雄的妻子方素敏女士是1983年參選，但韓到底有沒有投方素敏沒有人知道，是不是韓記錯？但結論是什麼都沒有必要拿白色恐怖的受害者家屬消費，這樣非常不好。

陳其邁並說，韓國瑜在擔任立委期間，是軍系立委，其言行及表決、國會暴力，幾乎是國民政府極權統治時期的鐵衛軍，是打壓民主不遺餘力的國會議員，他如何變成威權政權的急先鋒，這種轉圜，乃至於1979年到底發生什麼事，大家自有評價，相信大家能自己判斷。

(中時 )