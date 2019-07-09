香港政府修訂《逃犯條例》引發連場示威和流血衝突，特首林鄭月娥9日上午承認政府修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，原因是政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度亦不足，所有相關工作已徹底、全面地停止下來，重申修訂《逃犯條例》草案已壽終正寢，「The bill is dead」。

香港「東網」報導，林鄭月娥重申，政府從無為6月12日在金鐘的集會作任何定性，亦不存在任何定性會影響日後的檢控工作。她指，檢控工作由律政司落實和作決定，律政司司長的檢控工作不受她和警務處處長的說話而影響，檢控工作需視乎證據、法律、檢控守則和勝訴機會。

對於有人要求不追究和特赦所有涉嫌違反法律的人士，她表示有關要求違反法治，任何人士包括行政長官亦不該干涉警方的調查工作、律政司的檢控工作，以及法庭的裁決工作。至於監警會日前提出將主動審視衝突事件，她呼籲參與事件的警方、記者和示威者積極提供資料。

此外，林鄭月娥指，會加強行會成員收集意見的功能，例如行會成員可多接觸不同的群體，然後向特首反映意見。

她續指，會改革諮詢委員會的運作模式，尤其是青年委員會，會大幅改變組成及運作模式，此項工作會立即展開。

另外，對於多間大學學生會成員早前拒絕與她進行閉門會面，她指願與學生代表進行無預設前提的的公開會面。

(中時 )