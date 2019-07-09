投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今召開「年輕的最好」記者會，針對少子化危機，他除重申0至6歲小孩「大家養」，還首度拋出擴大人工生殖補助，要讓34至40歲的已婚夫妻能擺脫不孕煩惱；此外，對於女性晚婚趨勢，朱也提出34至38歲未婚女性的「凍卵補助」，要將選擇的權利交還給女生。

國民黨總統初選本週進行民調作業，朱立倫則規劃一連三天召開「民進黨最怕朱立倫-三好記者會」，分別為「禁得起檢驗的最好」「年輕的最好」以及「能團結大家的最好」等三個主軸；而今日記者會中，包含國民黨團總召曾銘宗、藍委蔣萬安、許毓仁、柯志恩、陳學聖、林奕華及多位市議員到場相挺。

朱立倫指出，國民黨最不能被批評為「老藍男」，有人說年輕人較不支持國民黨，國民黨也不重視年輕人，這是個嚴重警訊，一個政黨若失去年輕朋友支持，必然會逐漸萎縮，若政府部門當中少了年輕人的創意思維及活力，政府部門也會死氣沉沉、跟社會趨勢脫節，因此自己主張中央部會政務官的青年比例應提升到1／4以上，讓更多年輕人擔任民代，台灣民主才有機會及未來。

朱立倫還說，台灣年輕人關心三個主題，分別為「台灣的民主自由」「經濟問題」及「少子化」。他直言，民進黨誤導年輕人的政治傾向，其實台灣年輕人受的教育、成長背景、呼吸的空氣，是最堅持民主自由的，絕對反對專制獨裁，所以年輕世代不是「反中」，而是反獨裁專制，因此當香港發生反送中事件，年輕人怒吼，國民黨第一時間也要堅定跟大家站在一起，堅定民主自由的立場。

談到經濟發展，朱立倫則主張用新創、文化、生活三顆引擎拚經濟。他表示，台灣有很多不合時宜的法規，限制了新創產業的發展，應全面鬆綁，並走向海洋法系，從現在「法律規定可以才可以」走向「法律沒規定不行的都可以」，走開放的道路，才跟得上創新腳步；此外，基本工資要從三萬起跳，並推動加薪三法，企業有賺錢不加薪就加稅。

至於少子化議題，朱則笑稱「我今天沒有要跟郭董抬槓！」郭提的是0至6歲國家養，自己則主張是「大家養」，要走公平正義路線。他接著說，台灣目前沒條件走社會主義福利國家，必須社會大家一起來，高所得的自己養、中所得的政府幫忙養，低所得則是國家養，要讓托育政策符合公平正義。

他還提及，少子化除了經濟因素，跟環境改變、工作壓力增加、社會結構改變也有關係，而目前對於人工生殖，只針對中低收入戶補助，但事實上這部分負擔非常高，因此要提出擴大人工生殖補助，讓34至40歲已婚夫妻能擺脫不孕煩惱；此外，對於女性晚婚趨勢，朱也主張對於34至38歲未婚女性推動「凍卵補助」，要讓年輕人有更多機會及選擇權。

(中時 )