籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)一直渴望得到外界尊重與肯定，雖然他表面上時常抱團，生涯幾乎每季都有大球星當隊友，然而以「勝利貢獻值」(Win Shares)來說，其實杜蘭特是徹徹底底「一人軍隊」的水準。放眼整個聯盟，真的只有詹姆斯(LeBron James)能與他匹敵，「天下第一人」並非自吹自擂。

勝利貢獻值由Justin Kubatko參考自棒球數據的WAR所創，用來鑑別一個球員具體對每場勝利的佔有比例。比如說卓雷蒙格林(Draymond Green)一度坐擁聯盟史上生涯最高勝率，但那只是因為他好運加入了一支強隊(勇士)，他的勝利貢獻值其實是排不進榜的。

杜蘭特在2013-14球季(雷霆)創下全聯盟最高的19.2貢獻值，現役球員除了詹姆斯之外無人可及。詹姆斯自己在2008-09球季寫下20.25貢獻值的障礙，隨著抱團風氣高漲，今後恐怕很難有人再接近這個數字。

NBA在1978年之後才有紀錄個人失誤(失誤會減少貢獻值, 理論上打得很爛就可能有負數)，排除該年之前的球員，史上最高的單季貢獻值依序為：

麥可喬丹 1995-96 (21.23) 總冠軍

詹姆斯 2008-09 (20.25) 東區決賽止步

大衛羅賓生 1993-94 (19.98) 西區首輪出局

杜蘭特 2013-14 (19.20) 西區決賽止步

俠客歐尼爾 1999-00 (18.65) 總冠軍

堂堂高居第4的杜蘭特，確實有資格號稱當今最強，無論他有沒有抱團都毋須質疑他的實力。在進攻端一個打五個的火箭隊哈登(James Harden)曾寫下單季16.44貢獻值，排名現役球員第3，保羅(Chris Paul)則為16.08。

加盟勇士隊3個球季，杜蘭特總貢獻值33.9是全隊第一，小勝柯瑞(Stephen Curry)的31.3貢獻值。因此杜蘭特渴望得到勇士球迷敬愛，獲得與柯瑞相同的地位，但沒有成功，這其中還有人格魅力因素，難以強求。不過外界批評杜蘭特只會抱團，那是因為現今的風氣就是如此，如果把所有合體的大球星都打散，杜蘭特仍是當世第一流的高手。

(中時電子報)