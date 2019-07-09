「浩角翔起」成員阿翔跟工作夥伴謝忻友情變質，背著結縭8年的老婆Grace搞出婚外情，遭外界一面倒撻伐，而消息爆出後，曾跟謝忻因主持《旅行應援團》共識8年的邵庭，在臉書寫下對「翔忻婚外情」的個人看法，認為外人難以評論家務事，沒想到替謝忻緩頰竟遭流彈波及，不僅臉書粉絲狂掉1萬粉絲，還遭到謾罵，甚至詛咒她的婚姻，讓邵庭直呼「網友好可怕」。

因合作節目而與謝忻相識的邵庭，在「翔忻婚外情」爆發後，以旁觀者的角度在臉書發表看法，認為雖感情這種事沒人能控制，但不可否認謝忻確實做錯事，不過這都是家務事，畢竟阿翔道歉得到翔嫂Grace原諒，謝忻也貼出手寫信道歉，然網友仍是將之罵到臭頭，讓邵庭覺得不OK，嗆聲：「我們都是無關的局外人，簡單來說就是到底干你屁事」。

沒想到邵庭的一番挺謝忻的真心話，竟讓自己也卷入網路攻擊之中，據《ETtoday》報導，邵庭發表看法後，慘成為網友砲轟對象，還有人留言詛咒她，說她跟謝忻這種人當閨密，本人也不是好東西，「總有一天妳的老公偷人，妳再講這種話」，讓邵庭看傻眼轉頭警告老公別劈腿，苦喊自己是翔忻婚外情的砲灰，邵庭也坦言為此事件發聲後，臉書粉絲退讚了1萬人，但她只能接受，表示追她直播、理解她的粉絲還是會在，對於那些不了解她而退讚的人就「Let it go」吧。

(中時電子報)