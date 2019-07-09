為利都更評選申訴會審議作業，內政部今天發布新訂辦法，定明每件申訴事件的審議收費標準及繳納方式。內政部表示，都市更新條例授權中央主管機關訂定的子法，已全數完成，呼籲地方政府儘速完成相關配套規定，以加速推動都市更新。
內政部指出，「都市更新條例」修正案於今年1月30日公布後，中央應進行12項相關子法新訂、修訂或廢止，已完成11項，今日完成發布最後1項子法「都市更新公開評選申訴審議收費辦法」。
這項新訂辦法主要針對政府主導都更案件，於公開評選申請及審核程序的爭議申訴，提供申訴人適當申訴管道。為利相關申訴審議作業進行，律定審議費收費標準及繳納方式，每一申訴事件收費10萬元，如有辦理鑑定項目或其他必要事項之需要時，需繳納相關鑑定費及其他必要費用。
內政部強調，為加速推動都市更新，中央與地方政府須齊心合作，針對都市更新條例授權地方政府訂定「更新單元劃定基準」等8項配套規定，呼籲各直轄市、縣（市）政府儘速完成，以提升國人整體居住環境品質，加速城市再生。
(中時 )
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