新北市中央教會是全國最大的原住民教會，9成5的教友都是原住民。6日舉辦大聚集豐年祭活動，屏東縣原民處長伍麗華也受邀前往參加，對於各項原住民祭典表演非常驚豔，極積邀請教會參加今年屏東原住民收穫節活動，和屏東原住民進行交流。

屏東縣教育處儲備校長陳美鈴，是中央教會創辦牧師陳鴻明的妹妹。她說他們是屏東來義鄉文樂村排灣族人，哥哥中校退伍後受神的感召，在新北市林口成立中央教會，如今有上萬名教友及千餘名幹部，9成5都是原住民，台灣16個原住民族全部都有，是台灣最大的原住民教會。

6日教會舉辦大聚集暨全國豐年祭，吸引上萬族人參加，各區代表表演各族群的祭典，包括達悟族拼板舟、魯凱族勇士舞、阿美族祭典，及賽德克族演出霧社事件等。其中最壯觀的就是達悟族長超過10公尺的大型拼板舟，一出場就聲勢驚人，演出更是充滿濃濃蘭嶼風情。

伍麗華也受邀參加，看完表演後非常驚豔；屏東縣政府8月3日將舉辦原住民族收穫節，她因此邀請教會前往演出交流。伍麗華說，今年收穫節主題是「青年站出來」，希望更多各地各族群的青年一起到屏東來交流，將最棒表演展現出來，讓大家看見原住民族的驕傲。

(中時 )