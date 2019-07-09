美國公民及移民服務局(USCIS)據傳開始計畫驅逐，收到遣返令的100萬名的非法移民，據傳美國移民和海關執法局ICE（ Immigration and Customs Enforcement)目前已掌握確切資料，要對哪些人進行執法，最終被遣返的人數將非常龐大。

公民及移民服務局(USCIS)代局長古辛納利(Ken Cuccinelli)表示，ICE遣返無證移民的行動是受到政治干擾而暫停，但他說，民眾如果看到ICE逮捕和遣返無證移民不應感到驚訝，因為ICE只是履行自己職責所在。

最新的數據顯示，目前美國總共有超過近百萬名非法外國人，這些非法外國人中約有60％來自墨西哥，薩爾瓦多，洪都拉斯和瓜地馬拉。不過由於大規模遣返非法移民，勢必將造成家庭分裂，影響到已是公民的家人，許多民眾基於人道強烈反彈，但反之也有不少民眾支持。

(中時電子報)