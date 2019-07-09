曾是NBA響噹噹的名將史陶德邁爾與三分好手艾利斯，今天在拉斯維加斯參加測試，吸引了包含勇士、公鹿等12隊的目光，期盼能夠復出延續職業運動生涯。

史陶德邁爾出生於1982年，2002年選秀會首輪第九順位加盟太陽，該季擊敗中國大陸「移動長城」姚明，獲得年度最佳新秀，隨後又分別效力於尼克、獨行俠、熱火，6度入選全明星賽，2016年宣布退役，生涯場均18.9分、7.8籃板、1.2助攻、1.2阻攻，是一位全能型的前鋒，退役後轉戰以色列，幫助耶路撒冷夏普隊奪得聯賽冠軍。

蒙塔艾利斯出生於1985年，2005年第二輪被勇士選中，曾獲得2006-07賽季最佳進步獎，先後打過勇士、公鹿、獨行俠與溜馬，2017年7月被溜馬釋出。艾利斯生涯場均17.8分、3.5籃板、4.6助攻、1.7抄截。

史陶德邁爾與艾利斯目前雖然年紀偏大，但兩人現在都很健康，希望藉由這次測試找到復出之路，甚至能加入一支有奪冠實力的球隊。

(中時電子報)