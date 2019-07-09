香港終審法院前首席法官李國能在香港《明報》上刊文表示，港府在修訂逃犯條例事件上「犯下嚴重的政治判斷失誤」，但他同時譴責反修例示威者衝擊立法會，必須追究法律責任。

李國能指出，從決策層面來看，毫無疑問，「政府犯下嚴重的政治判斷失誤」，低估港人對大陸法律制度的不信任，以及港人感到香港日趨「內地化」的關注。

他還稱，港人透過和平有序遊行所展現的投入感，令人印象深刻，而草案即使在立法會取得大多數支持，北京中央仍支持放棄草案，展現了明智務實。

不過，李國能譴責，7月1日反修例示威者衝擊立法會是「非法和暴力行為」，且強調必須人人譴責；衝擊立法會的場面醜陋和令人震驚。在法治之下，這不可容忍；法律被故意違反，涉事者必須被法律追究；如果他們在公平審訊後被判罪成，法庭應考慮具阻嚇力的刑罰。

而針對泛民主派提出特赦反修例示威者，李國能則直言，現階段並不恰當，與法治不符。社會上每人都受到法律約束，這是一項基本原則；每人都須遵守法律，沒有例外，守法之外不應有其他選擇。

儘管認為港府犯下嚴重政治判斷失誤，但李國能也認為，行政長官林鄭月娥已為政府處理事件的手法真誠道歉，應給她機會繼續服務社會。他也建議，林鄭應該回應示威者訴求，撤回修例草案，因為暫緩和撤回實際上並無分別，而撤回有助和解進程。

此外，他建議成立由法官領導的獨立調查委員會調查近期的事件，包括對警方濫權的投訴，相信這機制能更有效地探明真相。

李國能認為，獨立調查委員會提交報告需要一定時間，例如最少9個月，這段時間可讓社會緩和氣氛；聆訊中，指控和申訴都會被公開和探討，這對社會有療癒作用，有助和解進程。

(中時 )