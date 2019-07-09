美國總統川普日前表明，美國正在從向大陸徵收的關稅中獲益，不過，此言一出隨即遭到美學者打臉。哈佛大學甘迺迪政府管理學院經濟學教授傑佛瑞‧弗蘭克爾（Jeffrey Frankel）直言，川普政府加徵關稅，幾乎使每個人都遭受損失。

川普上周日（7日）指稱，美國正在從向中國徵收的關稅中獲益，「我們在關稅上情況很好，我們從中國那裡收取了數十億美元」。只是相關說法，不只美國業界不認同，就連學者也大為搖頭。

據大陸《人民日報》報導，曾兩度在美國總統經濟顧問委員會任職的Jeffrey Frankel指出，無論是在其他國家，還是在我們國內，美國政府挑起的貿易戰幾乎傷害了所有人；川普政府的貿易政策，無法從政治經濟學角度加以理解，因為難以找到真正從中受益的群體。

針對日前美政府宣稱，關稅措施不會影響美消費者，Jeffrey Frankel稱，美國政府對大陸輸美商品徵收的額外關稅可能會讓美國家庭平均每年損失500美元，但這不一定會立刻改變美國的通脹率資料，因為除貿易政策外，宏觀經濟還受到許多其他因素影響。

Jeffrey Frankel認為，當前美國貿易政策帶來了一個罕見現象—幾乎每個人都遭受損失。他指出，美國對進口商品加徵關稅的成本主要由美國公司和消費者支付，而不是大陸企業；「從大豆到汽車，美國的生產商正在失去出口市場」。

不久前，國際貨幣基金組織的一份報告通過研究美國勞工統計局的資料發現，對陸加徵關稅後進口商品價格的上漲幅度與關稅幅度一致，因此關稅成本基本由美方承擔，其中一些關稅已被轉嫁給美國消費者，其餘部分則由美國進口商通過降低利潤率來承擔。

「我看不出美國和中國有什麼必要陷入衝突。」Jeffrey Frankel強調，世界各國應盡一切可能，避免對以規則為基礎的多邊體系造成長期損害，尤其是對世貿組織等國際機構造成的打擊。他舉例說，未來，我們或許可以通過談判，讓國家安全等模糊措辭變得更加具體，進而避免濫用。

(中時 )