擁有G罩杯火辣身材的日本AV女優河西亞美，近日自爆已經懷孕5個月，不過讓網友傻眼的是，她透露因沒固定男友，私下發生性行為也沒防護，所以不知道孩子的爸是誰，但她認為這是神的禮物，所以決定生下來，現已回到老家福岡休養。

河西亞美5月時才宣布年底將引退，現又拋下震撼彈，自曝已懷孕5個月，她坦承自己沒固定男友，私下發生性行為也沒防護，但為了拍AV都有固定吃避孕藥，沒想到還是中獎了，機率這麼低仍懷孕，她反而認為這是神給的禮物，所以決定生下來，而她為了好好待產，現在已回到老家福岡靜養。

(中時電子報)