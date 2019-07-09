性行為都沒防護 G奶女優認懷孕5個月父不詳 10:572019/07/09 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 河西亞美自曝懷孕5個月。(圖／翻攝自推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 擁有G罩杯火辣身材的日本AV女優河西亞美，近日自爆已經懷孕5個月，不過讓網友傻眼的是，她透露因沒固定男友，私下發生性行為也沒防護，所以不知道孩子的爸是誰，但她認為這是神的禮物，所以決定生下來，現已回到老家福岡休養。 河西亞美5月時才宣布年底將引退，現又拋下震撼彈，自曝已懷孕5個月，她坦承自己沒固定男友，私下發生性行為也沒防護，但為了拍AV都有固定吃避孕藥，沒想到還是中獎了，機率這麼低仍懷孕，她反而認為這是神給的禮物，所以決定生下來，而她為了好好待產，現在已回到老家福岡靜養。 (中時電子報) #AV女優 #河西亞美 也許您會感興趣 推薦閱讀 E罩杯穿不下！林鴒懷孕6個月自爆胸部再升3級 09:152019/07/08 星光 范曉萱42歲仍未婚 大S苦勸：喜歡小孩可以領養 20:412019/07/08 星光 遭性暴力終身不孕 AV女優淚訴罹癌悲嘆：我想活下去 10:372019/07/06 娛樂 劉伊心孕婦婚紗飄仙氣 曝維持熱戀秘訣靠這個 11:252019/07/06 娛樂 女同志授精懷孕卻愛上精主 帶女私奔被抓 13:462019/07/06 國際 皇室將添新成員！梅根拚生第二胎與凱特較勁？ 10:122019/07/08 星光 超離譜！女太像母 瞎父竟認錯性侵 11:122019/07/07 時事 師被抓包兼差 竟意外曝光驚人身份 14:462019/07/07 日常 清水健爆料：現今日本AV男優拍片需先做這件事 16:112019/07/07 娛樂 太想懷孕！小Call「2、3天要一次」老公床上裝死 08:282019/07/09 星光 娛樂熱門新聞 4年情斷 李晨爆有新女友！新歡PO照挑釁范冰冰 - 娛樂 張克帆狂鏟16kg！瘦回瓜子臉 網看傻認不出來 - 娛樂 深夜籃球場一張照 讓曹西平狂轟：年輕人還有什麼未來？ - 娛樂 為挺謝忻掉粉一萬人 「她」慘被罵爛貨詛咒婚姻 - 娛樂 葉全真韓國拉客 意外撞傷下巴濺血 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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