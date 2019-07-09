台南市登革熱截至目前確診本土登革熱病例數6例，境外移入病例數 21 例，昨天接獲通報北區一名27歲男性發燒、NS1快篩陰性，但最後PCR檢驗為陰性，已排除感染登革熱，但防疫人員為求謹慎，也前往家戶噴藥、押罐，半徑50公尺完成疫調、孳清。

為了揪出潛在病例也提高民眾、遊客對於登革熱的自我防護，疾病管制署與台南市登革熱防治中心今天中午也將針對中西區開山里疫情熱區半徑2公里範圍發送手機推播訊息，估計在中西區、東區民眾、遊客都會收到相關宣導訊息，另也提醒診所醫院通報。

登革熱防治中心指出，有些民眾根本沒症狀，防疫確實仍有難度跟死角，以第六例來說，只發燒一天，也沒有其他症狀，採血也是陰性，但後來PCR檢驗為陽性。昨天已針對新增第6例個案主要活動範圍是個案父親家中西區開山里及住家東區崇德里，今天上午完成東區崇德里戶內化學防治作業約180戶，環保局也會同步針對周邊戶外做環境消毒。

台南市病例疫情尚未解除，解除日為 8 月 6 日，截至目前台南市確診登革熱本土病例數 6例，境外移入病例數 21 例。

防疫人員連日化學防治也發現，民眾過度包覆，有的以塑膠套層層把房間包緊緊，刻意不讓人入內噴藥，防疫人員提醒，這樣反而會造成成蚊躲避在內，降低噴藥效果。若住戶拒絕噴藥，會讓病媒蚊往自家沒噴藥的區域竄逃，增加被叮咬危險性，衛生單位也將依傳染病防治法第38條及67條規定，處新台幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。

(中時 )