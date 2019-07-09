(11:38 新增國民黨北市黨部聲明)國民黨北市議員鍾小平宣布脫黨轉挺無黨籍台北市長柯文哲，不過，鍾2017年曾在議會質詢時說，投給柯文哲的年輕人都是腦殘，如今轉向相挺，格外引發關注。對此，柯今早受訪時也忍不住頻頻苦笑，似乎不知如何回應，最後吐出一句「我回去想想看」。

對於鍾小平大動作宣布退黨，柯文哲今表示，他倒是覺得鍾動作太大了，還詢問記者「他（指鍾小平）有沒有說退黨的理由？」聽聞鍾的理由就是要「挺柯選總統、這是中華民國保衛戰」，柯則一直面露尷尬的笑，最後才表示，有時候他也搞不清楚，人常常就是隨著時間在變化，或是這表示我們台北市長做了5年，慢慢可以改變很多議員的想法。

至於要不要幫鍾小平站台，或是雙方未來可以有怎樣的合作，柯文哲都說，「回去想想看、讓我想一下吧！」

不過，能否藉著鍾小平過去國民黨籍的身份，與藍營選民有更多交流？柯文哲僅表示，自己當台北市長，沒有在管你是民進黨國民黨，反正你講得有道理我們都幫你做，所以這次議會總質詢，謾罵的議員不多，大家都是真的是有準備東西來問你，純粹要搞意識形態的議員很少。

對此，國民黨北市黨部則發出書面聲明表示，鍾小平今年4月24日到市黨部咆哮、聚眾恐嚇黨部工作人員，已被停權6個月；如今，他宣稱要倒戈成立柯文哲後援會，目前「尚未收到退黨申請，但若查證屬實，屬嚴重違紀，將予以最重開除黨籍之處分」。

(中時 )