台灣燈會以蓮霧為主體的花燈「祈福燈林」落腳墾丁福華飯店。（潘建志翻攝）

台灣燈會花燈「黑鮪吉祥門」落腳墾丁福華飯店。（潘建志翻攝）

台灣燈會花燈「甜蜜山丘」落腳墾丁福華飯店。（潘建志翻攝）

今年在屏東舉辦的台灣燈會被譽為「史上最美燈會」，燈會結束後，各式充滿特色的花燈成為各單位爭取申請安置的目標。墾丁福華飯店爭取到南島燈區中非常受歡迎的花燈「琉璃森林」，排灣族琉璃珠串成的珠串充滿濃濃原民夢幻風，讓人重溫燈會的感動。

墾丁福華總經理張積光在燈會期間參觀好幾次，對於南島燈區的琉璃森林特別感動。因恆春半島有很多排灣族人，飯店內設計也以排灣族圖騰為主，得知縣府將開放申請花燈安置，馬上積極爭取，希望保留並展示於飯店內。

琉璃森林落腳墾丁福華的消息傳出後，就有很多民眾一直詢問何時會亮燈；也有無緣參與燈會的遊客說，為了琉璃森林一定到要福華住一晚。

為了將花燈完好呈現給大家，墾丁福華花了好幾個月，規畫作品展出區域，並在作者協助下，小心拆解並組裝花燈。琉璃森林最後落腳飯店的麗香苑中庭，如今已完工每晚7點至9點亮燈，讓用餐旅客一邊享用美食，一邊欣賞琉璃花燈之美。

飯店還爭取到很受歡迎的花燈「黑鮪吉祥門」，及以蓮霧為主體的花燈「祈福燈林」；此外還有屏東綵燈節的花燈「平衡木」及「甜蜜山丘」等，光彩奪目的花燈照耀並活潑了飯店空間，讓遊客驚豔，也吸引更多人前來重溫燈會的感動。

(中時 )