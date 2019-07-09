資深媒體人黃光芹之前對高雄市長韓國瑜夫妻提出多項質疑，其中一項是攻擊韓夫妻倆有18張保險單。菜農林佳新在臉書喊話黃光芹「光芹姐，愛與包容，我們知道很多人騷擾到你，向妳說聲對不住」既然妳對韓國瑜一家保單有所質疑，李佳芬攤在陽光下讓妳檢視了。林佳新說，這種保單老實說在鄉下叫人情難卻，搞得需要用保單貸款這還是富人嗎？

黃光芹之前對高雄市長韓國瑜夫妻提出質疑，認為兩夫妻有多達18張保險單，有申報、沒金額(保價金)。然而，根據申報的硬性規定，既申報，就屬於儲蓄型或投資型保單，可一次或多次領回，18張保單裡究竟有多少價值，兩夫妻必須對外清楚說明。初步看來主要為壽險及儲蓄險，經專家分析這些保費都不低，「可見保費納繳人實力雄厚！」

李佳芬帶著全家保單上理財節目讓專家檢視，其中一張8萬5千美金的保單被專家吐槽，一看時間是今年2月買的以為有貓膩，結果是「業務員太厲害」，存了20年今年2月要領又被業務員快手快腳續約重新綁住了。

李佳芬說，自己不是一個很會理財的人，也沒有時間看股票，對很多理財工具也不熟悉。她說自己買得很早，從民國82年開始，一度年繳60萬負擔太重想解約，可是保險公司就說，利率很高太可惜了，所以用保單貸款貸了兩年。專家說，保單利率高貸款利率也會很高。

理財專家陳敏莉等人吐槽李佳芬，看到3%多就傻傻買了，但宣告利率不等於保證利率。如果存錢是為了退休的話，這儲蓄效果是非常差的。

林佳新轉發李佳芬保單大公開影片並說「黃光芹，光芹姐，愛與包容。我們知道很多人騷擾到你，向妳說聲對不住。但韓國瑜的堅持是我們的理念，如同你對家人的保護般，我們很堅信我們的道路不同但對家人的保護目標一樣。」

林佳新說，「既然妳對韓國瑜一家保單有所質疑，今天李佳芬也回應了。攤在陽光下讓妳檢視了，這種保單老實說在鄉下叫人情難卻，搞得需要用保單貸款這還是富人嗎？大家對於韓國瑜一家的抹黑無極限，我們不介意，因為我們堅信愛與包容能涵括一切，只是這種莫名的指控希望能到此為止，我們樂意在陽光下接受檢視。」林佳新最後也呼籲韓支持者，請勿私下或公開再批評黃光芹。

(中時電子報)