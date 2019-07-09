北檢檢察長邢泰釗(右四)主持北檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。(陳志賢攝)

因應明年總統、立委大選選舉查察，全國地檢署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，並於今早舉行揭牌儀式。台北地檢署檢察長邢泰釗表示，北檢已上緊發條，查賄制暴的重點工作，包括強化防制金錢、暴力及假訊息介入；善用科技查賄，建置科技查賄指揮中心；加強反賄選宣導，結合查賄與反賄。

邢泰釗說，查賄制暴的3項重點工作；1.強化防制金錢、暴力及假訊息介入：賄選手法不斷翻新並更為隱密，常透過信任樁腳系統提早佈置資金來源，北檢將於選舉前期著重資金脈絡清查，即時掌握可疑資金流動之相關情資，且與司法警察機關共同從嚴、從速偵辦意圖使人不當選而散布不實消息之妨害選舉犯行，防止選舉期間假訊息散布可能造成選舉之負面效應。

2.善用科技查賄，建置科技查賄指揮中心：建立人脈與金脈資料庫，運用分析篩選有效情資，以提升查緝效能，結合法務部「檢察機關團隊辦案系統」及北檢「遠端監控設備」，成立「科技查賄指揮中心」，並加強運用已設置之數位採證中心，分析判讀數位證據，達成團隊辦案、有效掌握賄選等犯罪資訊。

3.加強反賄選宣導，結合查賄與反賄：北檢將結合公家、民間力量，利用科技設備，強化網路宣導，以擴大反賄選的深度與廣度。

邢泰釗並呼籲民眾檢舉賄選，北檢檢舉賄選電話專線0800-024099。

(中時 )