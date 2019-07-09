去年參選台北市長，在辯論時以一曲〈愛江山更愛美人〉、大力推廣「蜂蜜檸檬水」成名的吳蕚洋，傳出有意組成「白色聯盟」的政黨，目標是明年推出10席區域立委參選人，還要搶攻政黨票，盼獲得不分區立委席次。不過，政黨名稱就以「白色」為名，也讓外界忍不住聯想到主打「白色力量」的台北市長柯文哲；對此，吳剛剛受訪表示，不會跟柯合作。

柯文哲針對此事則表示，他沒意見，白色力量這個名稱也沒申請專利；他還說，反正這時代什麼樣的事情…每個人可以提出他的主張，看市場能不能接受。

今有媒體報導，吳蕚洋將組織政黨。吳受訪時證實，目前的確有和一些志同道合的朋友聯絡說要成立政黨，要先開個大會，接下來就會向內政部送件，黨名就是「白色聯盟」。

他坦言，這個名稱自己不是很喜歡，因為柯市長就是主打白色力量，兩者很容易被連結，不過其他組員認為這個名稱很適合，所以他就少數服從多數。吳透露，目前還不能公布一起組織政黨的人有哪些，但其中有2人當過外縣市地方政府局處長。

吳蕚洋也表示，這個政黨不以取得政權為目標，所以不會參與總統選舉或地方首長選舉，僅會以明年立委、日後地方議會議員選舉為主；他指出，現打算區域立委推10席，另外再爭取不分區席次，如果願意代表參選的人更多或是經費更充足，也不排除再增加候選人。

(中時 )