內政部營建署決定樓板隔音新規範延1年上路，外傳政策轉折，是陶瓷公會最後一分鐘找上民進黨立委蘇巧慧，政策才突然轉彎，藍委也質疑這背後到底圖利到誰。內政部表示，做出延後一年的決定，與政治或與選舉無關，目的要確保的是民眾購買的「寧靜宅」都能達到一定的隔音品質，如此政策才能推行運作的更加順暢。

內政部表示，法令延後實施是國內業界反映尚難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，如未全面考量各界聲音而斷然決定上路，不但造成政策推動的阻礙，施工品質如果不如預期穩定，反而容易影響住宅隔音與耐震能力。建築物是整合各項工程技術才能確保建築物的安全與品質，如施工技術上尚未能跟上腳步，政府就應該正視問題，以避免日後消費糾紛引發更多的民怨，因此不得不做出延後一年實施的決定。報導指稱「背後到底圖利到誰」完全是站在單方面臆測與子虛烏有的說法。

內政部表示，2016年法令修正後，政府在過去的兩年間積極的辦理法令說明會向各業界說明，也是希望從相關說明會中了解業界在技術上的困難與發展。國內橡膠隔音墊業者雖然表示緩衝材之施工方法已然成熟，也經相關試驗佐證橡膠之耐久性，緩衝材所增加成本也在合理範圍，可惜的是近期傾聽各方意見之後，確認施工方法熟悉度與品質仍有疑慮，施工業者反映工法密合性仍有改善空間，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，不確定性高不利廣泛推廣，建築業界仍存有疑慮。

內政部強調，做出延後一年的決定，與政治或與選舉無關，完全是從建築界的技術發展與政策考量，目的要確保的是民眾購買的「寧靜宅」都能達到一定的隔音品質，如此政策才能推行運作的更加順暢。緩衝一年，內政部會督促業界用實際案例成效與做法，供各界了解，爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備。另外，內政部也會協助材料業者推廣其材料及隔音技術，協助相關公會辦理教育講習會，推廣及及交流樓板衝擊音隔音構造工法。

(中時 )