PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，其接地氣風格，受基層民眾愛戴，有「庶民選總統，總統選庶民」口號。但其草根性，卻也與過往國民黨領導人風格迥異，「庶民與權貴之爭」，始終成為外界聚焦話題。網友表示，不少媒體人現下挺郭立場強烈，但若韓初選勝過鴻海集團創辦人郭台銘，他們將會為「下架民進黨」此一目標，通通轉向挺韓。

網友在PTT論壇發《反韓的藍在韓出線後還是會投韓》一文，直言：「對，我就是說孝子龍這些人。這些人現在雖然表現出來是反韓，但只要誰能代表KMT幹掉DPP，含淚含XX他們也會挺下去。」

該網友進一步指出：「而且別忘其實了，他們之前是很挺韓出來選的，只是有郭出來以後，他們認為郭的能力跟經驗遠大於韓，而韓不受控制的缺點越來越凸顯出來，所以才有很多藍營集體跳車變郭粉。」

不僅如此，該網友更表示：「但是綠營反串拱韓的忘記一件事情，那就是對於這種反韓藍營來說，DPP仇恨值遠大於韓國瑜仇恨值。也就是說，如果是韓蔡對決，藍營還是會再次整合，然後輕鬆打贏蔡英文（賭爛蔡>賭爛韓）；如果柯文哲不出來，我自己是看不出2020會有什麼意外，因為從民調來看，韓真的就是這麼強，『鋼鐵韓粉』不是說說而已……」

對此，其他網友則紛紛回應：「天龍藍這批又轉為贏粉」、「所以李講的是實話啊」、「韓初選勝基本上就很難阻止了」、「郭如果有理智就不會脫黨參選」、「趙少康也說不應該要脫黨」、「藍粉只會粉會贏的」。

(中時電子報)