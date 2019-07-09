盧金足／台中報導

長榮航空罷工雖落幕，長榮航向工會求償5.78億元，長榮與工會法律戰接續開打，交通部長林佳龍9日到台中市考察通用計程車及小黃公車時受訪表示，一個上市的公司，必須捍衛股東的權益，工會也需要捍衛他們會員的權利，既然罷工已經落幕，而且簽訂的環節，呼籲能夠把「法理情」顛倒過來變成「情理法」，大家情義相待，重建勞資和諧互惠關係。

林佳龍說，尊重勞資雙方面法律所賦予的權力，因為這次勞資也有簽訂，依照填寫結果，執行不秋後算帳，至於法律上所賦予的權利都予以尊重，但他也要呼籲，勞資議題善待彼此，法律就是捍衛權力的工具，如果能夠發自內心感動對方，那勞資是一家人。

他呼籲能夠把「法理情」顛倒過來變成「情理法」，「法」是重要，但要放在最後，林佳龍強調，大家情義相待，重建勞資和諧互惠關係，他表示，未來修法，交通部與勞動部其實是有一致性，就透過這次罷工，我們也看到法令不足，必須做好配套，現在的罷工其實有一定的預告，但指示不夠明確，罷工之後，不只是什麼時候可以生效，什麼時候結束，還要包括罷工的內容。

林佳龍表示，過去比較沒有那麼多經驗，這一次各種的問題也都顯示出來，就法令的檢討，政府是一體的，政府也會參與，聆聽各界的意見，因為畢竟勞資的爭議，不要傷害到第三者，尤其航空業種大眾運輸，會影響到乘客跟旅行業者。

他強調，不希望勞資內部的衝突，造成損害外部化，社會顯示對法令修改的期待，有必要檢視法令，然後加以修改，讓罷工制度更加完善，在航空業方面應該更明確了，這個不只是預告何時要罷工，而且整個授權內容，應該有一些規範。

(中時 )