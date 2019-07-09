對老年生活有想像嗎？據伊甸基金會今天公布的調查顯示，一般民眾有66.1％的民眾對老年生活品質沒有信心，但身心障礙者更高達75.5％，伊甸基金會呼籲，社會大眾應更關注身心障礙者老年生活，希望透過身障就業、自立支持等協助、改變社會觀念等，讓身心障礙者都能安心變老。

據該調查指出，如果明天就要進入老後生活，身心障礙者最擔心為「身體健康因素」，一般民眾最擔心「未有足夠的財富自由運用」。伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，從調查也觀察到，隨著年紀漸長，一般民眾對老後生活品質的信心程度逐步提升，但身心障礙者越老則對生活品質越沒有把握。她認為，一般民眾因為中壯年的社會經驗、歷練、財富及資源，讓他們可以安心的規劃老後生活，但身心障礙者越老越感到身體衰弱、金錢等問題，也對老年生活沒有信心。

「十分擔心老年的生活」，因腦性麻痺行動不便的46歲志忠也說，萬一有天進到老年生活，最擔心的就是身體狀況、金錢等，因為到現在仍無法找到正職工作，僅憑著家庭代工，及在伊甸基金會萬芳啟能中心偶爾售出的畫作，收入並不穩定。

張炎玉說，伊甸基金會希望透過倡議無障礙生活，讓社會大眾認識到身心障礙者需要什麼協助，提供更多的資源給身心障礙者。

「老後生活想像調查」由伊甸基金會委託進行，在今年5月6日至6月11日針對30歲至60歲一般民眾及身心障礙者調查，共回收有效樣本1757份。

伊甸基金會邀請民眾支持「無障礙生活計畫」，捐款可洽0800-025885。

(中時 )